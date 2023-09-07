Интересное 07 сентября 2023, 11:00 Диетолог Дюваль: кофейное масло поможет в борьбе с акне

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Отличным помощником в борьбе с воспалениями кожи и акне станет кофейное масло. Об этом рассказала врач-диетолог, нутрициолог Анжелика Дюваль в эфире радиостанции Sputnik.

По словам специалиста, определенные вещества, содержащиеся в масле, оказывают сильное противовоспалительное действие. Также масло кофейных зерен можно использовать в качестве ингредиента для масок или кремов домашнего производства.

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Кроме того, Дюваль посоветовала добавлять его в специальный ароматический диффузор.