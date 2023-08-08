Интересное 08 августа 2023, 13:12 Диетолог Дюваль: чай лучше всего заваривать 80-градусной водой

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Чай не нужно заваривать кипятком, лучше всего для этого использовать 80-градусную воду для сохранения вкуса напитка. Об этом рассказала диетолог Анжелика Дюваль в беседе с News.ru.

По словам специалиста, такая температура более бережная, благодаря чему заварка отдает весь свой вкус и аромат. Количество чайных листьев зависит от желаемой крепости или объема напитка.

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Также диетолог посоветовала для заварки использовать стеклянный, глиняный или керамический чайник.