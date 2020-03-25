25 марта 2020, 13:40
Дезинфекцию тоннелей провели в Московском метрополитене
Дезинфекцию 150 километров тоннелей провели сотрудники московского метро. Об этом сообщила «Вечерняя Москва» со ссылкой на пресс-службу метро.
Дезинфекцию перегонов проводили по ночам, когда метро закрыто. Для этого использовали специальные промывочные машины, которые двигались со скоростью до пяти километров в час, чтобы обработка поверхностей была более качественной.
Первый заместитель начальника Московского метрополитена Дмитрий Дощатов рассказал, что обычно эти машины используются просто для промывки тоннелей, но теперь в цистерны добавляют дезинфицирующий раствор.