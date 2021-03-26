Девушка в вечернем платье спустилась на сноуборде по склону «Красной Поляны»

Жительница Ижевска, ведущая радио «Адам» Ольга Прохорова спустилась со склона на сноуборде в розовом вечернем платье. Она решилась на этот эксперимент на горнолыжном курорте «Красная Поляна» в Сочи, сообщил сайт IZHLIFE.

«Это было смешение чувств. Адреналинит от того, что ты в платье, и нужно не упасть. А это был пятый или шестой спуск. Тело тогда уже не слушается. И ты думаешь: главное не упасть», — поделилась впечатлениями девушка.

Она рассказала, что для своей задумки специально нашла и арендовала платье в Ижевске. Спуск занял восемь минут 43 секунды. Под конец дистанции девушка начала замерзать. Рядом был муж смелой россиянки, который держал теплую куртку наготове.