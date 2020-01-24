Девушка упала с девятого этажа, а потом встала и ушла. Видео

На сайте Ura.ru появилось видео с камеры видеонаблюдения, которая запечатлела момент падения девушки. Видно, что после приземления в сугроб пострадавшая просто встает и уходит.

«Да, действительно такой инцидент произошел. По предварительным данным, в Излучинске. Девушка выпала из окна, получила травмы. Она госпитализирована», — рассказал сотрудник ведомства.