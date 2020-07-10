Девушка с самой большой натуральной грудью попала в Книгу рекордов Украины

Девушка из города Лубны Полтавской области Украины Мила Кузнецова стала рекордсменкой по размеру натуральной груди и попала в Книгу рекордов Украины, сообщили местные СМИ.

Отмечается, что обхват бюста Кузнецовой составляет 135,5 сантиметра. В натуральности ее форм удостоверились медицинские специалисты в ходе обследования, которое является обязательным условием для внесения в Книгу рекордов страны, информирует ИА Nation News.

Украинка активно ведет свою страницу в Instagram и регулярно делится с подписчиками новыми фотографиями. Накануне Кузнецова опубликовала снимок, на котором она стоит с документом от Национального реестра Украины, который подтверждает, что девушка является рекордсменкой.

Пользователи Сети оставили под фото большое число комплиментов: «Умница, красотка», «Такая девушка достойна самых больших рекордов», «Королева».

Прошлый рекорд принадлежал девушке из Винницы Надежде Щербань. Обхват ее груди составляет 128 сантиметров. Она была обладательницей самого большого натурального бюста в течение пяти лет.