Девушка рассказала, как ей удалось добиться увольнения ее грубого коллеги

Девушка, некогда работавшая в ресторане, рассказала, как ей удалось добиться увольнения коллеги, который вел себя грубо не только с ней, но и с другими сотрудниками. Историю об этом передало издание Reddit.

По ее словам, один из официантов позволял себе неприятные высказывания в адрес других работников. В один момент девушку это разозлило, и она решила отомстить. Для этого она взяла чек посетителя, которого обслуживал данный молодой человек, и с помощью информации из чека оставила негативный отзыв от лица клиента.

В нем она сообщила, что официант позволил себе неприятную реплику в адрес одного из коллег. Прочитав замечание, руководство ресторана приняло решение уволить недобросовестного официанта, написало utro.ru.

Пользователи Сети, прочитав историю, поддержали рассказчицу и сочли ее поступок правильным.

«Это гениально, и это был единственный способ разрешить ситуацию», «Действия имеют последствия, хорошая работа», «Он сам себя уволил, ты просто немного ускорила процесс», «Он это заслужил», — написали они.