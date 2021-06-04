Девушка показала, как правильно будить глухую собаку

Пользовательница TikTok под ником stafford_rocky записала на видео, как будит своего глухого пса по кличке Рокки. Об этом сообщил «Ридус».

Хозяйка аккуратно прикасается к питомцу, чтобы тот не испугался. Тогда собака спокойно просыпается.

«Очень тихонечко прикоснуться, чтобы не испугался. На балконе он может спать весь день», — написала интернет-пользовательница.

Пользователи соцсетей оценили заботу девушки о своем глухом четвероногом: «В этом видео прекрасно все», «Так мило. Растрогало до слез». По словам подписчиков, на видео они увидели много любви к собаке и заботы.