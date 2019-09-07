Девочка из Нигерии создала больше 30 компьютерных игр за четыре месяца

В Нигерии девятилетняя девочка за четыре месяца смогла создать больше 30 компьютерных игр. Об этом сообщило Reuters в Twitter.

Базил Окпара (Basil Okpara) начала создавать игры после посещения компьютерного лагеря. Одна из них называется «атака лягушки». По сюжету компьютерной игры, участникам необходимо защищать Землю от инопланетян.

«Мне нравится создавать игры, потому что в них интересно играть. И когда я играю в них, то чувствую, что я владею ситуацией», — говорит Базил.

Молодой кодер создает свои игры, используя бесплатное программное обеспечение для кодирования.

История одного программиста. Парень боролся с отцом за компьютер и победил Подробнее

Африка является последним неиспользуемым рынком для выхода в интернет. Только 16% населения континента могут позволить себе выходить в Сеть. Такая технология может стать ключом к росту, особенно в Нигерии, уточняет агентство.

Не редки случаи, когда детское увлечение компьютерами перерастает в дело жизни. Так например, российский программист рассказал, что начал заниматься любимым делом еще в раннем возрасте, когда у него только появился компьютер. Естественно, ему хотелось как можно больше времени проводить за технологической новинкой, но папа был против.

Для того, чтобы обойти отцовские запреты, юному хакеру приходилось находить дополнительные провода от компьютера и выучить несколько полезных программ. В итоге, сейчас парень стал очень хорошим программистом и он, по его же словам, обязан этому детскому противостоянию с отцом.