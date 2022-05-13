Девять пляжей откроют в Челябинске летом 2022 года. Об этом сообщило URA.ru со ссылкой на пресс-службу управления безопасности жизнедеятельности мэрии.

На данный момент уже стартовали работы по подготовке. На территорию пляжей привезли новый песок. Кроме того, там провели акарицидную обработку. Там же организуют круглосуточную охрану и дежурство спасателей днем.

«Все муниципальные пляжи будут хорошо благоустроены — оснащены деревянными настилами, скамейками, кабинками для переодевания, теневыми навесами и грибками, волейбольными площадками, урнами, баками для мусора и биотуалетами, помещениями для оказания доврачебной помощи отдыхающим», — рассказали в ведомстве.