Дэвид Духовны исполнит главную роль в картине «Что произойдет позже»

Дэвид Духовны исполнит главную роль в романтической комедии «Что произойдет позже». Компанию ему составит Мег Райан. Об этом сообщило РИА ФАН со ссылкой на Variety.

Сценарий к картине создадут на основе пьесы «Падающая звезда», автором которой является драматург Стивен Дитц. Мужчина вместе с романистом Кирком Линном и актрисой Райан напишет сценарий для «Что произойдет позже».

«Что, если однажды поздней снежной ночью вы встретитесь лицом к лицу с кем-то из прошлого? Кем-то, кто когда-то хранил ваши секреты, потому что когда-то, давным-давно, этот человек владел вашим сердцем», — сказано в описании.

Сюжет картины будет посвящен паре, которая встретилась спустя много лет разлуки. Съемки фильма стартуют в этом году в Арканзасе. Картина выйдет на экраны 2023 году.

Ранее стало известно, что Духовны снимет сериал по своей новой книге «Прямо как молния». Мужчина также исполнит в проекте одну из ролей.