Интересное 25 июля 2023, 19:02 Девелопер Беликова рассказала, как правильно обращаться со строительным мусором Девелопер Беликова заявила, что строителям выгодно перерабатывать отходы производства

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Строительным компаниям выгодно перерабатывать отходы, которые образуются после возведения зданий. Такой информацией поделилась генеральный директор компании-девелопера Лилита Беликова. Об этом сообщили «Дни.ру».

Строительный мусор составляет треть всего, что хранится на полигонах. Однако его переработка может стать хорошим источником дохода, пояснила эксперт. Она подчеркнула, что большая часть отходов представляет из себя остатки бетона, кирпичи, древесные отходы и упаковочные материалы. При правильной переработке их можно использовать повторно на других строительных объектах.

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«Этот вариант гораздо эффективнее и экологичнее. Так родилась идея создать специализированную компанию по переработке строительных отходов», — рассказала Беликова.