Детскую школу искусств приведут в порядок в поселке Уренгой

Реконструкцию детской школы искусств проведут в поселке Уренгой. Инициативу предложил губернатор ЯНАО Дмитрий Артюхов в ходе летней поездки по округу. Об этом сообщило ИА «Север-Пресс».

Политик прибыл с визитом в поселок геологов-первопроходцев. Он дал ряд рекомендаций по благоустройству территорий. Сейчас строительством занимаются две подрядные организации. Завершить работы они планируют до 20 августа.

Строители занимаются обшивкой стен, а также заменой плит на новую брусчатку. Кроме того, там возведут фонари, скамьи и ограждение.