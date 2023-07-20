20 июля 2023, 19:02
Детский центр робототехники откроется в Петербурге в сентябре 2024 года
В особняке Полежаевых на проспекте Бакунина в Санкт‑Петербурге откроется детский Центр робототехники, микроэлектроники и нанотехнологий. В ближайшее время там начнутся ремонтно-реставрационные работы. Об этом сообщил «Петербургский дневник».
В здании планируют обновить интерьеры, фасады и кровли. Кроме того, там приведут в порядок прилегающие территории и создадут инфраструктуру для маломобильных людей. Открыть центр планируют в сентябре 2024 года.
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«Планируется, что ввод здания позволит увеличить число занимающихся робототехникой, электроникой и нанотехнологиями на 450 человек», — отметили в Комитете по образованию Петербурга.
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