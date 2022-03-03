Детский сад «Морошка» открыли в Красноселькупе

В селе Красноселькуп Ямало-Ненецкого автономного округа открыли новый детский сад. Он получил название «Морошка». Об этом сообщило «Ямал-Медиа».

Таким образом власти смогли решить вопрос с нехваткой мест в дошкольных заведениях. Новый садик рассчитан на 240 мест, всего в нем откроют 13 групп. В здании оборудовали театральную студию и студию изо, тренажерный и музыкальный залы.

«Садик очень красивый, современный, просторный. Детям здесь будет очень уютно, интересно. Очень много развивающих инструментов, кабинетов. Это, конечно садик нового поколения», — рассказала мама одного из воспитанников Екатерина Куцурова.