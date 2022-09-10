Детский сад «Калинка» открыли в Новом Уренгое после реконструкции | 360°

Интересное 10 сентября 2022, 00:17 Поделиться Telegram

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Viber Детский сад «Калинка» открыли в Новом Уренгое после реконструкции

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Капитальный ремонт детского сада «Калинки» в Новом Уренгое, который длился с мая, подошел к концу. Об этом сообщил «Ямал-Медиа» со ссылкой на пресс-службу губернатора ЯНАО.

Строители успели отремонтировать кровлю и фасад, а также привели в порядок территорию. Для детей установили яркие горки во дворе детсада, а также создали зону для занятий мини-футболом, волейболом и баскетболом.

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«Всем коллективом мы переживали, радовались, ждали! Строители сдали объект раньше, чем планировалось. Благодаря такой слаженной работе наша ребятня смогла начать новый учебный год в стенах родного сада», — рассказала директор детского сада Юлия Тимошенко.

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