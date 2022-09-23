Детский сад и школу возведут в районе Аэропорт Москвы | 360°

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Детский сад и школу возведут в районе Аэропорт Москвы

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В районе Аэропорт Северного округа Москвы построят школу и детский сад. Такой информацией поделился руководитель департамента строительства города Москвы Рафик Загрутдинов. Об этом сообщил «Мэшсити».

Школа будет располагаться на улице Константина Симонова, а детский сад на улице Верхняя Масловка. Сад рассчитан на 150 детей. Они будут заниматься в шести группах. Каждая будет насчитывать 25 человек.

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На фасадах разместят картинки животных. Среди них появятся динозавры, жирафы, птицы и другие звери.

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Школы

Детские сады

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