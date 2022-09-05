Интересное 05 сентября 2022, 10:37 Поделиться Telegram

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Однокласники

Viber Детский психиатр Скавыш рассказал, как заинтересовать ребенка обучением в школе

Читать 360tv в

Некоторые дети испытывают только негативные эмоции во время обучения в школе. Однако заинтересовать его уроками вполне возможно. Таким мнением поделился детский психиатр АО «Медицина» (клиника академика Ройтберга), кандидат медицинских наук Владимир Скавыш. Об этом сообщил сайт РИАМО.

«Принуждать учиться или наказывать ребенка нельзя. Возможна только позитивная мотивация, но не страх наказания. Из-под палки учить — нельзя, и лечить принудительно — нельзя», — отметил специалист.

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По словам эксперта, ребенка нельзя заставлять учиться. Детям должна быть интересна учеба. Как правило, заинтересованность зависит от личности преподавателя, а также от атмосферы в коллективе.

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