Детский омбудсмен Петербурга Митянина назвала интернет главной опасностью для детей

Интернет является серьезной опасностью для детей из-за неконтролируемого потока информации. Таким мнением поделилась уполномоченный по правам ребенка в Санкт-Петербурге Анна Митянина. Об этом сообщил «Петербургский дневник».

Специалист заявила, что неконтролируемый интернет является глобальной проблемой. По ее словам, он является причиной детских самоубийств, а также проблем с наркотиками.

«У нас в феврале было два подростковых самоубийства, есть основания предполагать, что виной тому — тот самый подражательный контент. Ребенок общается в интернете, потому что иначе общаться, иметь возможность быть интересным и понятым зачастую просто негде», — пояснила эксперт.

Однако, она заявила, что бороться с подобной проблемой стоит не с помощью запрета интернета. Митянина заявила, что взрослым необходимо уделять детям больше внимания и чаще с ними разговаривать. Тогда необходимость проводить в социальных сетях часы пропадет.