Детская поликлиника начала принимать посетителей после капремонта в поселке Уренгой

Детскую поликлинику открыли после капитального ремонта в поселке Уренгой Пуровского района ЯНАО. Подобные обновления пришлись по вкусу не только пациентам и родителям, но и самим медицинским работникам. Об этом сообщил «Север-Пресс».

Для ремонта учреждения использовали краски светных оттенков. На стенах появились рисунки, которые без труда смогут привлечь внимание детей во время ожидания в очереди.

Кабинеты врачей перенесли на первый этаж поликлиники. Такое нововведение позволяет не утруждать себя подъемом по лестнице с ребенком на руках.