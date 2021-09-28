Детсад «Сказка» открыли в Губкинском после ремонта

Детский сад «Сказка» в Губкинском (ЯНАО) открыли 27 сентября после ремонта. Открытие было приурочено ко Дню работников дошкольного образования. Об этом сообщила «Север-Пресс» со ссылкой на администрацию города.

В обновленном детском саду появились соляная комната, скалодром, лабиринт и кафе с кислородными коктейлями для детей. Также в порядок привели спортзал, музыкальный зал и сенсорную комнату, закупили современное оборудование.

В дальнейшем в детском саду планируют открыть кулинарную мастерскую. Воспитанники смогут готовить там сладости с эмблемой детсада — Жар-птицей.