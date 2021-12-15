Детский психолог, старший преподаватель кафедры проектирующей психологии Института психологии им. Выготского РГГУ Жанна Сугак рассказала, почему не стоит рассказывать детям правду о Деде Морозе. По словам эксперта, легенда создает у детей веру в сказку, а также внушает чувство безопасности, передала радиостанция «Говорит Москва».

Врач отметила, что наиболее активно воображение развивается у дошкольников. При этом каждый ребенок во время взросления должен проходить этап веры в сказочных существ.

«Дети начинают верить в Деда Мороза, когда им исполняется три года, даже ближе к четырем, когда у них появляется воображение в пользовании. Они не только в Деда Мороза верят. Они склонны оживлять все, что вокруг них и то, что их интересует», — подчеркнула специалист.

Специалист подчеркнула, что если рассказать ребенку о том, что Деда Мороза не существует, можно разрушить органичный для ребенка мир. Эксперт рассказала, что со временем ребенок сам перестанет верить в сказочного персонажа, поэтому проводить специальный разговор на эту тему не стоит.