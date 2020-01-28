28 января 2020, 14:44
Детям из блокадного Ленинграда установили мемориальную доску в Кемерове
Мемориальную доску в честь детей, которых эвакуировали из блокадного Ленинграда, открыли в Кемерове. Об этом сообщил сайт «Газета Кемерова» со ссылкой на городскую администрацию.
По данным РИА ФАН, памятник установлен на здании детского сада № 1 в поселке Боровой. В годы войны там находился Боровушинский детский дом, куда отправляли детей из осажденного Ленинграда.
«Маленьким ленинградцам отдали лучшее на тот момент здание новой школы», — сообщили в мэрии.
На открытии мемориала находился один из воспитанников детского дома Эдуард Максимович Горянец. Во время войны он потерял родителей и брата. Кроме него мероприятие посетили бывшие учителя учреждения.