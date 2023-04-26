Интересное 26 апреля 2023, 22:04 Дети Санкт-Петербурга получили возможность осваивать новые профессии прямо в школе Школьников Санкт-Петербург начали обучать профессиям на школьных курсах

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Ученики из Санкт-Петербурга получили возможность осваивать профессии прямо в школе благодаря лабораториям. Инициатором проекта стал губернатор города Александр Беглов, сообщил «Петербургский дневник».

На базе гимназии № 631 в Приморском районе появилась лаборатория, которая позволяет ученикам получить свидетельства о первой рабочей профессии. В 2021 году дети могли пройти программу обучения на лаборанта-микробиолога.

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В прошлом году в городе открыли пять Курчатовских классов. Школы заключили партнерство с национальным исследовательским центром «Курчатовский институт» — Петербургским институтом ядерной физики.

Дети, которые хотели бы связать свою жизнь с физикой, осенью смогли принять участие в профильной смене «Коды Курчатова».