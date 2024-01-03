Интересное 03 января 2024, 10:49 Детенышу панды Диндин из Московского зоопарка выбрали имя Собянин: маленькую панду из Московского зоопарка назвали Катюшей

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Четырехмесячную панду из Московского зоопарка назвали Катюшей. Такое имя выбрали жители столицы в ходе голосования на площадке «Активный гражданин». Об этом сообщил мэр Москвы Сергей Собянин в личном блоге.

По его словам, из 10 предложенных имен москвичам понравились три — Маша, Катюша и Мо Мо. Второй вариант набрал 29% голосов, победив с небольшим перевесом. В голосовании участвовали свыше 380 тысяч человек.

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Сейчас Катюша весит 8,6 килограмма, а ее длина составляет почти 80 сантиментов.

«У нее уже много зубов, и она достаточно хорошо ходит», — рассказал мэр Москвы.

Вместе с матерью Диндин панда живет в неэкспозиционном вольере, разделенном шибером-перегородкой. С каждым днем Катюша становится крупнее и сильнее. Она с удовольствием изучает окружающие предметы и пытается выбраться из манежа.

Ранее директор Московского зоопарка показала видео с новогодним купанием маленькой панды.