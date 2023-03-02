02 марта 2023, 12:59
Детеныша леопарда в Приморье выпустят в дикую природу через полгода
В Приморье сотрудники Центра реабилитации готовят к выпуску в дикую природу детеныша леопарда, который был найден местными жителями. Об этом написал ОТР.
Сейчас специалисты могут наблюдать за котенком с помощью камеры видеонаблюдения. Мощная инфракрасная вспышка позволяет следить за ним даже в ночное время суток.
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Уже через полгода леопард сможет выйти в дикую природу.
Приморье
Животные
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