Детеныша краснокнижного амурского горала впервые за 100 лет заметили в Приморье в национальном парке «Земля леопарда». Об этом сообщили в администрации парка.

«Ученые лично встретили самых редких копытных юго-западного Приморья — группу горалов с козленком, что впервые за последние 100 лет подтвердило теорию о присутствии в данном районе устойчивой размножающейся группировки этих краснокнижных животных», — процитировало сообщение представителя парка РИА «Новости».

Ранее исследователи только догадывались, что в парке могут размножаться пары этого животного. Только одну особь женского пола специальные фотоловушки смогли зафиксировать в 2017 году. Спустя год удалось увидеть ее и самца, но следующая встреча произошла только в январе 2022 года.

Сотрудник отдела науки парка Тимофей Петров увидел группу из четырех горалов, и одним из них был детеныш. Часть животных удалось сфотографировать. Они прогуливались в месте Олений утес

Амурский горал — уникальный представитель полорогих копытных на юге Дальнего Востока и очень редкое животное, внесенное в Международную красную книгу как «уязвимое». Его реальная популяция неизвестна науке.