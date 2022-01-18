Детеныш яка появился на свет в Московском зоопарке

В Московском зоопарке рассказали, что на протяжении полугода новорожденный детеныш яка будет питаться материнским молоком, постепенно переходя на траву, ветки и злаки. Об этом сообщила радиостанция «Говорит Москва».

«Она уже подросла и очень резво, под присмотром родителей, бегает по вольеру. Девочка, как и ее мама, черно-белого окраса, у нее белый хвостик, животик и гольфики на задних ножках», — уточнила гендиректор Московского зоопарка Светлана Акулова.

Она отметила, что у самки яка Коры это первый детеныш, однако мать с материнством справляется на отлично.