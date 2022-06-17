17 июня 2022, 01:55
Детали «итальянского Титаника» обнаружили на дне пролива между Италией и Албанией
Обломки парохода Principe Umberto обнаружили в проливе между Италией и Албанией. Он получил известность как «итальянский Титаник». Об этом сообщили Nation News со ссылкой на представителей поисковой организации Azionemare.
Корабль утонул в июне 1916 года после атаки австро-венгерской подводной лодки. Детали обнаружили на глубине 930 метров. Они находились в акватории пролива Отранто. Место происшествия исследовал подводный робот.
«Обломки судна практически не повреждены. Оно погрузилось в ил более чем на пять метров, потеряло надстройки, а корпус треснул примерно пополам из-за удара о дно», — отметили специалисты.