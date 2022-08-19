Десятки праздничных мероприятий состоятся в честь Дня флага России в Москве

В России 22 августа традиционно отмечают День Государственного флага. В честь этого события в Москве запланировали ряд праздничных мероприятий. Об этом сообщило utro.ru со ссылкой на mos.ru.

Для жителей и гостей города подготовили концерты, экскурсии, лекции, кинопоказы и мастер-классы. Такой информацией поделилась вице-мэр Наталья Сергунина. Мероприятия стартовали 19 августа и продлятся три дня.

«В этом году ко Дню Государственного флага России для москвичей и туристов приготовили больше 60 мероприятий. Свою программу представят парки, музеи, библиотеки, культурные центры, городские кинотеатры и ВДНХ», — отметила она.