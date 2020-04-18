Дерзкий побег сотни крабов в аэропорту на Багамах попал на видео

В социальной сети набирает популярность видео в аэропорту на Багамах. Сотни крабов бегают по вестибюлю и багажной ленте.

В Twitter пользователь выложил забавный ролик. На нем несколько десятков живых крабов бегают по вестибюлю аэропорта, а часть катается на багажной ленте. Потрясенные пассажиры наблюдают, как сотрудники аэропорта пытаются их поймать. За кадром можно услышать визги и смех очевидцев происходящего.

«Кто летает с крабами?» — подписал публикацию автор ролика.

Видимо кто-то перевозил членистоногих в багаже. Но им удалось выбраться. Опубликованный пост уже успел набрать больше 10 миллионов просмотров и несколько тысяч комментариев.

Ранее полчища крабов захватили дом американца. Они были не только на участке, но и карабкались по стенам и окнам дома, пытаясь забраться внутрь. Владелец дома заснял все на видео.