Дерматолог Сулима рассказала, сколько времени работает солнцезащитный крем

Чтобы защитить кожу от воздействия солнечных лучей, необходимо использовать средства с SPF. С помощью подобной косметики можно получить равномерный загар, а также не травмировать себя. Дерматолог-онколог, дерматовенеролог, косметолог медицинской клиники НАКФФ Татьяна Сулима рассказала, как правильно использовать подобные средства. Об этом сообщила Pravda.ru.

Специалист пояснила, как определить время работы средства. По ее словам, необходимо умножить значение SPF на количество минут безопасного нахождения на солнце для конкретного фототипа. Для людей с бледной кожей этот показатель составляет 10 минут. То есть средство с SPF 15+ будет эффективно на протяжении 15 минут.

Для более длительного времяпрепровождения необходимо использовать защиту 30+ или 50+. При этом наносить средство стоит за 10–15 минут до выхода на улицу. При этом наносить средство заново стоит каждые 2–2,5 часа. Также необходимо подбирать средство под свой тип кожи.