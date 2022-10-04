Дерматолог Романова предупредила о риске акне из-за нанесения вазелина на лицо | 360°

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04 октября 2022, 13:38

Дерматолог Романова предупредила о риске акне из-за нанесения вазелина на лицо

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Вопреки распространенному мифу, вазелин не помогает коже, а лишь способствует возникновению акне. Такой информацией поделилась врач-дерматовенеролог, трихолог СМ-Клиника Алена Романова. Об этом сообщили «Известия» со ссылкой на портал «Доктор Питер».

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Романова рассказала, что в составе вазелина присутствует большое количество минеральных масел. При попадании таких веществ на кожу начинается активная работа сальных желез, однако жир не может выйти наружу. Из-за этого образуются подкожные прыщи.

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