Дерматолог Романова предупредила о риске акне из-за нанесения вазелина на лицо | 360°

Интересное 04 октября 2022, 13:38 Поделиться Telegram

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Viber Дерматолог Романова предупредила о риске акне из-за нанесения вазелина на лицо

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Вопреки распространенному мифу, вазелин не помогает коже, а лишь способствует возникновению акне. Такой информацией поделилась врач-дерматовенеролог, трихолог СМ-Клиника Алена Романова. Об этом сообщили «Известия» со ссылкой на портал «Доктор Питер».

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Романова рассказала, что в составе вазелина присутствует большое количество минеральных масел. При попадании таких веществ на кожу начинается активная работа сальных желез, однако жир не может выйти наружу. Из-за этого образуются подкожные прыщи.

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