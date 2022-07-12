Дерматолог Рогожина рассказала, как умываться с пользой для кожи

Чтобы поддерживать хорошее состояние кожи, умываться только водой недостаточно. Таким мнением поделилась дерматолог, косметолог и трихолог Клиники доктора Власенко Оксана Рогожина. Об этом сообщила Lenta.ru.

Медик пояснила, что при умывании биоценоз кожи приходит в норму. Кроме того, происходит тонизация и улучшение микроциркуляции крови. По этой причине перед умыванием на кожу стоит нанести жирорастворяющие средства.

«Умывание всегда представляет собой двухэтапный процесс, где последовательно используются жирорастворяющие, а затем — водорастворяющие тоники и лосьоны», — рассказала специалист.

При этом, по ее словам, сейчас на рынке представлены средства по типу «вода в масле» или «масло в воде». Такими веществами можно сократить умывание до одного этапа.

С помощью воды же необходимо убирать с кожи очищающие средства. Тоники и лосьоны же можно не смывать после применения.

Рогожина заявила также, что народные методы, такие как отвары трав и кубики льда, не способны заменить умывание. Их можно использовать как дополнительную меру.