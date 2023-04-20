Интересное 20 апреля 2023, 10:49 Дерматолог Кудашкина: на весеннем солнце можно загорать не более часа

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С наступлением весны увеличивается количество солнечных дней. О том, какие правила необходимо соблюдать во время нахождения на весеннем солнце, сообщила врач-дерматолог Елена Кудашкина в эфире радиостанции Sputnik.

По словам специалиста, солнечные лучи полезны для кожи только в определенные временные промежутки. Так, весной и летом рекомендуется загорать в период до 11 часов дня и после 16 часов. Принимать солнечные ванны весной можно не более 60 минут.

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Дерматолог отметила, что при появлении покраснений на лице после загара необходимо использовать кремы, которые уменьшат реакцию.