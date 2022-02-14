Деревня проявилась спустя 30 лет после затопления. Она выглядит по-настоящему призрачной

Село Асередо на северо-западе Испании выглядит по-настоящему призрачным. Ведь оно появилось на суше спустя 30 лет после затопления. Всему виной — засуха.

Деревню намеренно затопили 30 лет назад для создания электростанции на границе с Португалией. Тогда под воду ушло 70 домов, всем местным жителям дали большую компенсацию. Однако уровень воды недавно очень сильно упал — и старые заброшенные строения вновь стало видно.