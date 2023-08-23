Интересное 23 августа 2023, 21:33 Депутат Соломатина поддержала идею об отправке врачей на отработки в села

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Власти Татарстана выступили с инициативой отправлять выпускников вузов на отработки в села. Заместитель председателя комитета Госдумы по охране здоровья Татьяна Соломатина прокомментировала такую идею. Об этом сообщило ИА НСН.

Соломатина назвала это решение правильным. По ее словам, нельзя делать такую практику принудительной. Однако можно принять решение на уровне правительства республики о том, чтобы принимать врачей в высокотехнологичные клиники только с опытом работы.

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«Это решение двух проблем. Первое — это опыт работы в первичном звене здравоохранения, второе — решение кадрового вопроса на селе», — отметила Соломатина.