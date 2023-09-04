Интересное 04 сентября 2023, 20:35 Депутат Смолин: студентам можно разрешить использовать ИИ для создания диплома

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Студентам стоит разрешить использовать искусственный интеллект для написания дипломов. Однако важно, чтобы они использовали его только в технических частях. Таким мнением поделился первый заместитель председателя комитета Госдумы по науке и высшему образованию Олег Смолин. Об этом сообщило ИА НСН.

Парламентарий отметил, что стоит разрешить использовать нейросети для подбора литературы, проверки ее на достоверность и выполнения других технических заданий. При этом творческие аспекты курсовой или дипломной работы должен выполнять сам студент.

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«Если речь идет о том, чтобы нейросеть вместо студента писала курсовую или дипломную работу, тогда и диплом придется вручать нейросетям. Техническую работу, экономящую время для творчества, нейросетям поручать можно, но творческой работой должны заниматься сами студенты», — отметил Смолин.