Депутат Щапов предупредил об уголовном наказании за торговлю на «Авито» | 360°

Интересное 15 сентября 2022, 23:17 Поделиться Telegram

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Viber Депутат Щапов предупредил об уголовном наказании за торговлю на «Авито»

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Незаконные продажи товаров и услуг на «Авито» и аналогичных площадках могут грозить уголовным наказанием. Такой информацией поделился первый зампредседателя комитета Госдумы по бюджету и налогам, депутат от КПРФ Михаил Щапов. Об этом сообщил сайт Ura.ru.

По словам политика, необходимо обязать торговые площадки проверять у продавцов необходимые документы. Среди важных для торговли документов — выписка из ЕГРЮЛ, а также лицензии.

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«Здесь есть сложность в том, чтобы отделить тех, кто занимается предпринимательством, от тех, кто просто продает свои бывшие в употреблении вещи. Поэтому подобное решение должно обязательно обсуждаться с экспертами, самими электронными площадками, с ассоциациями бизнеса и потребителями», — отметил политик.

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