Депутат Ракова: 1,5 тыс сотрудников госуслуг устроились администраторами в поликлиники

Примерно 1,5 тысячи сотрудников центров госуслуг «Мои Документы» устроились на работу администраторами в поликлиники Москвы. Такой информацией поделилась заместитель мэра столицы по вопросам социального развития Анастасия Ракова. Об этом сообщило ИА НСН.

Подобные должности сотрудники госуслуг начали занимать в августе 2020 года. Они проводят консультации с посетителями, а также помогают им записываться на прием. Теперь же такие специалисты появились не только на входе в заведение, но и на этажах.

«С сегодняшнего дня во всех взрослых поликлиниках, а также в детских после капремонта администраторами работают почти 1,5 тысячи штатных сотрудников центров госуслуг. Это еще один шаг к развитию пациентоориентированности в московских поликлиниках», — рассказала Ракова.