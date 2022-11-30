Интересное 30 ноября 2022, 15:13 Депутат Поляков положительно оценил промышленность Петербурга

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Международный форум «Российский промышленник» проходит в Санкт-Петербурге. Вице-губернатор Кирилл Поляков высказался о том, как развивается промышленность города. Об этом сообщил «Петербургский дневник».

По словам Полякова, на данный момент городская промышленность развивается хорошо. Несмотря на то, что некоторые страны ввели санкции против России, последние девять месяцев ознаменовались для Петербурга уверенным ростом.

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Единственной проблемой региона вице-губернатор назвал недостаток кадров. Он подчеркнул, что данный вопрос необходимо решать с ректорами местных учебных заведений.

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«Сегодня Петербург славится целым рядом направлений — радиоэлектронная промышленность, мы сделали большой прорыв в фармацевтике, машиностроение по итогам девяти месяцев показало рост — никто не верит, но это факт», — отметил Поляков.