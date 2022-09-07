Депутат Нилов предложил ввести бессрочную ипотеку с минимальной ставкой | 360°

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Депутат Нилов предложил ввести бессрочную ипотеку с минимальной ставкой

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Ипотека в России должна стать более доступной. Такой образом жители страны смогут приобретать жилье без проблем. Таким мнением поделился председатель комитета Госдумы по труду, социальной политике и делам ветеранов Ярослав Нилов. Об этом сообщило Ura.ru.

По словам политика, ипотеку можно было бы сделать бессрочной. Кроме того, процентную ставку стоит сделать минимальной.

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«Нужно стремиться решать жилищный вопрос через субсидирование процентной ставки, снижая ее вплоть до нуля для отдельных категорий семей. Это напрямую влияет в том числе на демографическую ситуацию в стране", -- пояснил Нилов.

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