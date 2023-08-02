Интересное 02 августа 2023, 19:09 Депутат Миронов рассказал, что никогда не купается в фонтанах на День ВДВ

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Сегодня, 2 августа, в России традиционно отмечают День ВДВ. Глава фракции «Справедливая Россия — За правду» Сергей Миронов рассказал, как относится к традиции купания в фонтанах. Об этом сообщил LIFE.

Политик сам проходил службу в Воздушно-десантных войсках. В беседе с изданием он отметил, что настоящие десантники не купаются в фонтанах. По его словам, те, кто так делает, являются обычными хулиганами.

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«Я считаю, что не надо. Хочешь купаться — есть пруд, есть река», — заявил Миронов.