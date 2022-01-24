Депутат Милонов прокомментировал отказ фанатов футбольных клубов оформлять Fan ID

Фанаты «Спартака», «Зенита» и ряда других клубов решили отказаться от оформления Fan ID, а также бойкотировать матчи своих команд. Это прокомментировал депутат Госдумы Виталий Милонов в беседе с NEWS.ru.

По его словам, фанатам необходимо выйти на диалог с клубами. По его словам, ультиматум в данном вопросе не поможет. Он подчеркнул, что без поддержки спортсменам будет в разы сложнее выступать.

«Я думаю, структуры МВД могли бы провести встречу с фанатскими объединениями „Спартака“, „Зенита“, „Динамо“, ЦСКА и других клубов, чтобы все разъяснить и снять большинство острых вопросов. А если в ходе реализации этого закона болельщики увидят какие-то шероховатости, то их тоже можно корректировать», — подчеркнул политик.