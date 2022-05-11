Депутат Милонов назвал хорошей новостью отсутствие России на «Евровидении»

Депутат Госдумы Виталий Милонов прокомментировал отсутствие исполнителей из России на «Евровидении». По его словам, конкурс давно стал максимально политизированным и перестал иметь музыкальную и художественную ценность. Об этом сообщила «Лента.ру».

«Они уже неоднократно каким-то бесталанным существам давали призы только из-за политической необходимости, и то, что этих утлых выведут показать, потому что это модно, — 100%», — заявил политик.

Он подчеркнул, что страна уже давно должна была отказаться от участия в этом конкурсе. По словам Милонова, в России необходимо создать собственный музыкальный конкурс.