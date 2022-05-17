Депутат Метелев высказался о создании нового детского движения

Власти страны совместно с Росмолодежью и Минпросвещения приняли решение создать новое общероссийское детское и молодежное движение. Глава комитета Госдумы по молодежной политике Артем Метелев прокомментировал эту идею. Об этом сообщило ИА НСН со ссылкой на Telegram-канал «Радиоточка НСН».

Депутат подчеркнул, что в стране необходимо создать молодежное движение по аналогии с «пионерией». Он подчкеркнул, что молодежь положительно отнеслась с этой идее.

«Главное, что эту тему поддерживают сами дети, мы — тоже. На наблюдательном совете президента по АНО „Россия — страна возможностей“ сами ребята это предложили. Это давно обсуждается в детских сообществах, школах», — отметил Метелев.