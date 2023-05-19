Интересное 19 мая 2023, 22:38 Депутат Метелев предложил способны регулирования деятельности треш-стримеров Депутат Метелев предложил запрещать блогерам вести треш-стримы через суд

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Треш-стримерам стоит запрещать с помощью суда транслировать свой контент в интернет. Такое предложение сделал председатель комитета Государственной Думы по молодёжной политике, руководитель платформы Добро.рф Артем Метелев. Об этом сообщило ИА НСН.

По словам специалиста, треш-стримеры буквально совершают преступления в прямом эфире. Важно обозначить подобную деятельность с точки зрения права. Депутат предложил наказывать блогеров, которые занимаются такой деятельностью, штрафом в размере от 300 тысяч до двух миллионов рублей.

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«При повторном преступлении — уголовное наказание. У этих людей нужно забрать возможность использовать Интернет, ограничить доступ», — рассказал Метелев.