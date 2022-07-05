Депутат Майоров поддержал идею контроля маркировки экопродуктов

В Госдуме предложили наказывать производителей за размещение маркировок «био» и «эко» без специального разрешения. Председатель Комитета Совета Федерации по аграрно-продовольственной политике и природопользованию Алексей Майоров поддержал такую идею. Об этом сообщила «Парламентская газета».

Эксперт пояснил, что в последнее время экологические продукты являются очень востребованными среди потребителей. Как правило, их отличает высокая цена, так как усложняется процесс производства подобных товаров. Однако многие производители могут вводить покупателей в заблуждение, располагая маркировки на обычных продуктах.

«Любой производитель может налепить на упаковку слова „био“ или „эко“, и этого достаточно, чтобы его продукция считалась экологически чистой. По оценкам экспертов, более 90% продукции, которая позиционируется как „органик“, „эко“, „био“, на деле не соответствует заявленным характеристикам. Проблема заключается в том, что такая маркировка не просто маркетинговый ход, как считают некоторые, а прямой обман потребителя», — пояснил депутат.