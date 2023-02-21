Интересное 21 февраля 2023, 22:22 Депутат Кошелев заявил, что в России недостаточно представителей рабочих профессий Порядка 55% российских компаний заявили о нехватке «качественной рабочей силы»

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В России присутствует серьезный дефицит специалистов рабочей квалификации и профессии. Такой информацией поделился первый заместитель председателя комитета Госдумы по строительству и ЖКХ Владимир Кошелев. Об этом сообщили «Известия».

Политик обратил внимание на результаты опроса Института народнохозяйственного прогнозирования РАН.

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«На дефицит „качественной рабочей силы“ указали в конце 2022-го 55% компаний», — отметил Кошелев.

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По словам зампреда, недостаток кадров является серьезной проблемой для российский предприятий. Он подчеркнул, что существует необходимость увеличить количество выпускников строительных и технических вузов.