Интересное 27 апреля 2023, 00:01 Депутат Клименко рассказал, что мешает создать русский аналог «Википедии» Депутат Клименко заявил, что создание аналога «Википедии» требует финансовых вложений

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Создание российского аналога «Википедии» потребует серьезных финансовых вложений. Таким мнением поделился председатель совета Фонда развития цифровой экономики, экс-советник президента РФ по развитию интернета Герман Клименко. Об этом сообщила радиостанция «Говорит Москва».

Среди проблем специалист также выделил популярность «Википедии». По его словам, пользователи вряд ли захотят пользоваться альтернативой без блокировки оригинального ресурса.

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«Общее правило пользования, оно грустное, конечно. Пока вы не запретите одно, вы не запустите другое», — отметил политик.